شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: مهندسو مصر فخورون بالمشاركة فى المشروعات القومية العملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بالدور الذي يقوم به مهندسو مصر في بناء مصر الحديثة.. وقال: "كل مهندسي مصر يشعرون بالفخر للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر حاليا، وهي مشروعات غير مسبوقة وأحد عناصرها الرئيسية هم المهندسون"..

ودعا "ضاحي" جموع المهندسين إلى مواصلة البحث والدراسة والتعلم طوال حياتهم.. وقال: "مهنة الهندسة لا ينتهي تطورها ولا تتوقف ابتكاراتها، فتظهر دومًا مواد وأفكار جديدة وطرق حديثة في التنفيذ، ولهذا يجب أن يحرص كل مهندس على التعلم المستمر طوال حياته ".

وأشاد نقيب المهندسين، خلال مشاركته، في ختام المحاضرات المجانية، التي نظمتها شعبة الهندسة المدنية، بالندوات التثقيفية التي تنظمها شُعب النقابة المختلفة، وعلى رأسها شعبة الهندسة المدنية، موجهًا التحية للمهندس أحمد رمزي، رئيس الشعبة المدنية، وجميع أعضاء مجلس الشعبة على ما نظمته الشعبة من ندوات تلقي الضوء على موضوعات مهمة، تقدم للمهندسين أحدث ما تم التوصل إليه في مجال تخصصهم المهني.

وكانت شعبة الهندسة المدنية، قد اختتمت سلسلة محاضراتها المجانية الـ42، والتي تواصلت على مدى 6 شهور، ومن جانبه أكد المهندس حسن عبدالعليم، حرص جميع شُعب النقابة على عقد ندوات ومحاضرات مهمة لجموع المهندسين، موجهًا الشكر لمجلس شعبة الهندسة المدنية على تنظيم 42 محاضرة مجانية متتالية، تمثل مخزونًا علميًّا كبيرًا، ومتضمنة معلومات مفيدة لشباب وشيوخ المهندسين.

في كلمته أعرب المهندس أحمد رمزي، عن سعادته بختام سلسلة المحاضرات المجانية والتي بلغ عددها 42 محاضرة، حاضر فيها قامات علمية وهندسية كبيرة لم تتوان في تلبية دعوة الشعبة لنقل بعض من خبراتها لأبنائهم المهندسين حديثي التخرج وإطلاعهم على كل ما هو جديد في مجال الهندسة المدنية، مؤكدًا في نفس الوقت على بالغ حزنه، كونه اليوم الختامي لمحاضرات الشعبة وعدم تكرار اللقاءات بشباب المهندسين الفترة القادمة، لافتًا إلى أن الشعبة قامت بمجهود كبير من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والاجتماعات المتكررة للجنة الاستشارية بالشعبة، للنظر والبت في منح درجة الاستشاري للمتقدمين.

كما نادى "رمزي" جموع مهندسي شعبة الهندسة المدنية والبالغ عددهم 210 آلاف مهندس، بالاشتراك في فعالية الجمعية العمومية للشعبة والتي ستُعقد يوم 28 يناير الجاري، وكذلك الاشتراك بالتصويت لانتخاب من يمثلهم نقيبًا للمهندسين في آخر شهر فبراير القادم.

من جانبه أشار الدكتور رؤوف درويش، إلى أن اصطلاح ضبط جودة التنفيذ أشمل من الإشراف على التنفيذ، مستعرضًا مجالات ضبط جودة التنفيذ، والتى تشمل الدراسات الحقلية المبدئية واستلام الموقع (مساحة– جسات– بيئة وخلافه)، وكذا مراجعة العقد، والتأكد من تضمينه كل المطلوب من احتياجات، ومراجعة خطابات الضمان والتأكد من حدودها وسريانها، والتأكد من وجود بوليصة تأمين الطرف الثالث وحدودها وسريانها، بالإضافة إلى مراجعة شروط السلامة المهنية والأمن الصناعى للموقع، وكذا مراجعة أماكن التشوينات ونظام الحركة داخل الموقع، ومراجعة شروط البناء على العقد ورسوماته، ومراجعة رسومات العقد والرسومات التنفيذية التى تم إعدادها بمعرفة المقاول (مطابقة الرسومات)، بالإضافة إلى مراجعة البرنامج الزمني التفصيلي وتحديد آلية فض النزاع، ومراجعة مصادر توريد مكونات المشروع، والتأكد من مطابقتها لأغراض المشروع، وإعداد نظام اعتماد الأعمال واستلامها من المقاول بكل مرحلة من مراحل المشروع، وعمل نظام للتقارير الدورية، والمشاركة فى الاستلام الابتدائي ومراجعة الأعمال قبل إعداد شهادة الاستلام الابتدائي، وأخيرًا المشاركة فى الاستلام النهائي.

وتحت عنوان "ضمان الجودة في تنفيذ أعمال الخرسانة بالمشروعات" كانت محاضرة الدكتورة أميمة صلاح الدين، رئيس مركز بحوث الإسكان الأسبق، ورئيس لجنة الكود المصري، والتي أشارت فيها إلى أن الجودة تعني تحقيق أفضل النتائج بأقل تكلفة ممكنة.. وقالت: "الكود المصري والمواصفات القياسية المصرية والعالمية، هي أساس التحكم في الجودة "، مشيرة إلى وجود نوعين من ضبط الجودة في أعمال الخرسانة، أولهما ضبط الجودة الداخلي، وتقوم به شركات المقاولات، والثاني ضبط الجودة الخارجي، ويقوم به المالك أو استشاري المشروع.

وأكدت الدكتورة أميمة صلاح الدين، أن الخرسانة هي العمود الفقري لأي منشأة.. وقالت: "هناك 3 مراحل لضبط جودة الخرسانة، وتكون قبل وأثناء وبعد التنفيذ"، مشددة على أهمية الاطلاع على الكود المصري الصادر في 2020 وخاصة البابين الثاني والثامن، المتعلقة بأعمال الخرسانة.

وأضافت.. "لا بد من التأكد أن مياه خلط الخرسانة والركام المستخدم فيها خاليان من أملاح الكبريتات والكلوريدات"، مشيرة إلى أن الكبريتات تتفاعل في الخرسانة مسببة تشرخها، بينما تتسبب أملاح الكلوريدات في صدأ الحديد.

واستعرض الدكتور هاني الشافعي، أستاذ ومدير معمل خواص واختبار المواد بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس- متطلبات الكود المصري لضبط جودة تنفيذ الخرسانة، مؤكدًا أن الكود المصري 2020 شهد تعديلات كثيرة، فيما يتعلق بالمواد المستخدمة في الخرسانة، سواء الأسمنت أو الحديد أو الركام أو مياه الخلط، مشيرا إلى وجود 27 نوعًا من الأسمنت في مصر، وأنواع مختلفة من الحديد، أغلبها غير مقاوم لأحمال الزلازل، مشددا على أن الركام في مصر بلا نشاط كيميائي، وهو أمر إيجابي، ولكن هذا لا يمنع ظهور ركام نشط كيميائيًّا في المستقبل، بعد التوسع الكبير في الإنشاءات التي تشهدها مصر طوال السنوات السبع الأخيرة.

وأكد "الشافعي" أن مشروعات البنية التحتية في مصر تُشيَّد على أساس أن يكون عمرها الافتراضي ما بين 100 و120 عامًا، وهو ما يعني أنها تُنفذ بأعلى درجات الدقة، خاصة وأن معدلات العمر الافتراضي للمنشآت في مصر لا تتجاوز 50 عامًا، مشيرًا إلى أن أداء الخرسانة مع الزمن يعتمد على مواصفات الخلطة الخرسانية والتي تضم 6 عناصر رئيسية، وتشمل نوع الأسمنت المستخدم، ومحتوى الأسمنت، ونسبة الماء للأسمنت في الخلطة الأسمنتية، ومقاومة الضغط، وسُمك الغطاء الخرساني، ومحتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات الكلية بالخرسانة.

وفي نهاية المحاضرات، تم توزيع الشهادات على من اجتازوا نسبة الحضور المقررة في تلك المحاضرات.