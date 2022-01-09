شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: منتدى شباب العالم من أهم دعائم الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن منتدى شباب العالم الذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ ابتداء من الغد الإثنين وحتى الخميس القادم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعتبر من أهم دعائم الاقتصاد الوطنى، لأن مصر سوف تستفيد من أفكار شباب العالم بالإضافة إلى شباب مصر حول القضايا التى سيطرحها المنتدى خاصة المرتبط منها بالاقتصاد والتنمية.

وأضاف البدوى، أن من أهتم تلك المشكلات التى سوف يناقشها المنتدى المشكلات الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا والإغلاق العالمى والتأثيرات على الاقتصاديات العالمية وكيفية الخروج من هذه الأزمة، كما سيساهم بشكل كبير فى عدم إغلاق المنشآت الصناعية والتجارية بسبب جائحة كورونا، لأن مصر سوف تستخدم خلال هذا المنتدى تقنيات حديثة فى التعامل واكتشاف هذا الفيروس اللعين من الممكن التوسع والاستفادة منها بإعادة التشغيل بالطاقة الكاملة.

وشدد البدوى على أن هذا المنتدى يهتم أيضا بالتنمية من خلال مناقشته لقضايا مستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائى والسلم العالمى وإعادة الإعمار، كما ستركز فعاليات المؤتمر على عادة محاور رئيسة أهمها السلام والإبداع والتنمية.