علاوة 3 سنوات.. فض إضراب 400 عامل وحصولهم على مطالبهم في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، فض إضراب 404 عمال بشركة "أبيك" العالمية لصناعة المواسير في بورسعيد، وحصولهم على مطالبهم المشروعة المتمثلة في العلاوة السنوية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال مديريات القوى العاملة في بورسعيد، بعد ما تم الاتفاق عليه مع شركة "أبيك" العالمية لصناعة المواسير بحصول العمال علي مطالبهم المشروعة، والتأكد من استمرار العمل بالمصنع.

وتعهدت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصول العمال على مطالبهم المشروعة بالطرق الودية، وتوعية العمال باتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أصدر توجيهاته لمدير المديرية السيد السنجابي، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها فى الإطار القانوني.

وتمكنت المديرية، من فض إضراب 404 عاملا بالشركة، وذلك بعد أن انتقال لجنة برئاسة مدير المديرية، لمقر الشركة والتفاوض مع إدارتها، بناء على طلب قدمته اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، لحصول العمال علي مطالبهم المشروعة.

وشكل مدير المديرية، لجنة للانتقال إلى مقر الشركة تكونت من أحمد أبو المعاطي، مدير مكتب عمل غرب، ولمياء بعيلة، مدير مكتب عمل الجنوب، ورشا متبولي مفتش عمل، وإسلام يوسف مفتش علاقات العمل ، والسيد إسماعيل مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، وهالة الجندي مفتشة سلامة، للانتقال لمقر المصنع، وتم فض إضراب العمال بعد التفاوض ممثليهم وبين إدارة الشركة خالد السيد عبده نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وهيثم حسين مساعد رئيس الشركة للشئون المالية، ومحمد بيوضة مدير الشركة، ومحمد فريد الباسل مدير الشئون المالية.

وتمثلت مطالب العمال في صرف العلاوة الخاصة عن الأعوام (2019 -2020-2021) طبقاً لقرار وزارة القوى العاملة "الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة" خلال يناير الجاري، وعدم تعديل أي بند في لائحة شؤون العاملين بالشركة إلا بعد أخذ رأي اللجنة النقابية المشكلة بالمنشأة والموافقة على بنود التعديل وعدم الانتقاص من حقوق العمال .