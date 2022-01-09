شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يستخدم أحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا التأمين الطبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - مجموعة متنوعة من الروبوتات بوظائف مختلفة أبرزها التعقيم والتفاعل والخدمات

عاد منتدى شباب العالم (WYF) هذا العام ليستضيف مجموعة من 180 ألف مشارك و500 متحدث، وتعد صحة وسلامة جميع الحاضرين أمرًا بالغ الأهمية، ونظرًا لتنظيم المنتدى في ظل انتشار فيروس كورونا COVID-19 عالميًا، فقد اتبع المنتدى هذا العام مجموعة من الإرشادات الطبية والتقنيات المبتكرة الدولية في جميع أنحاء العالم لضمان تجربة آمنة لجميع الحاضرين.

في هذا الإطار، تعاون المنتدى مع شركة Bee Group والتي تعتبر أول الشركات التي بدأت في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال التعقيم والتطهير الطبي منذ عام 2020، كما تعتبرBeeGroup أول شركة متخصصة في مجال التأمين الطبي الشامل للأحداث على المستوي الإقليمي والدولي والمؤتمرات والمنشآت.

تشتمل خطة التأمين الطبي على تعقيم وتطهير جميع أماكن فاعليات المنتدى فضلًا عن المطارات والفنادق وكذا وسائل النقل من خلال 3 محاور رئيسية، أولاً التعقيم، من خلال تعقيم الأسطح: بالإضافة إلي الطرق التقليدية، سيتم تغطية جميع الأسطح بما في ذلك مقابض الأبواب والأزرار وغيرها بملصقات مطهرة Sanitizing Pads إنجليزية الصنع، والتي تستخدم تقنية متقدمة لقتل 99.9% من الفيروسات والجراثيم، وتعقيم الهواء: سيتم استخدام مجموعه كبيره من أجهزه تعقيم الهواء في قاعات المؤتمرات الرئيسية وكذا غرف الندوات اليومية، والتي تعمل على إزاله الروائح والسموم المنتشرة باستخدام تقنية Plasma-cluster Ion، حيث تنتشر الايونات في جميع أنحاء الغرفة لتنقية الهواء وتحسين جودته، وأيضا آلات التبخير Fogging Machines المانية الصنع: تستخدم لتطهير المنشآت باستخدام تكنولوجيًا الضباب لأول مرة في مصر، والتي يتم استخدامها حاليًا في تعقيم الحرم الشريف والملاعب الدولية.

وتابع ثانيا تقليل التعامل البشري: قامت مجموعة Bee Group بإحضار واستخدام مجموعة متنوعة من الروبوتات التي تقوم بوظائف مختلفة بهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري وضمان عامل الكفاءة، وتشتمل تلك الروبوتات علي التالي، روبوتات التعقيم بالموجات فوق البنفسجية: والتي تم تعديلها لتكون امنة علي العنصر البشري، حيث تقوم بتعقيم جميع مرافق مركز المؤتمرات بشكل مستمر، كما تقوم بتسلم تقارير التعقيم بشكل دوري وتخطر اللجنة المنظمة بأكثر المناطق الملوثة بهدف تعزيز عملية التعقيم اليومية، والروبوتات التفاعلية: والتي تتفاعل مع الوفود وتقدم لهم المعلومات المطلوبة منهم وفي نفس الوقت تقوم بمراقبة درجات الحرارة الخاصة بهم، وتنبيه المنظمين في حالة ظهور أي أعراض أو ارتفاع درجة حرارة احد المشاركين، وروبوتات الخدمة: تقوم بالتحرك بصورة مستمرة في كافه أرجاء قاعه المؤتمرات الرئيسية وتقوم بتسليم المشاركين المطهرات والاقنعة اللازمة دون الحاجة للعنصر البشري.

وأما ثالثا تعزيز المناعة للمشاركين، حيث يقوم المنتدي بتوزيع حقائب ترحيب علي جميع الوفود، "تحتوي تلك الحقائب علي أدوات تم إحضارها من الولايات المتحدة الأميركية – ألمانيًا – المملكة المتحدة، معتمدة علي أحدث التقنيات التي تستخدم لأول مرة في مصر" من ضمنها: مجموعة فيتامينات لتقوية المناعة للاستخدام اليومي من اكبر الشركات الأمريكية للأدوية والفيتامينات المعتمدة دوليا في مجالات رفع المناعة و التأمين ضد الفيروسات، ومعزز أكسجين يعتبر من أحدث التقنيات المستخدمة عالميًا في الوقت الحالي ويستخدم عند الحاجة، وأكياس محلول مائي لمساعدة وفود الدول الأوروبية ذات الطقس البارد علي تحمل اختلافات الطقس في مدينه شرم الشيخ، ومطهرات غير كحولية مثل زجاجات رغوه التعقيم التي تقتل الجراثيم والفيروسات وتوفر الحماية لمدة تصل إلى 24 ساعة، ومناديل مبللة مستحدثه من إحدى الشركات الرائدة في مجال التطهير والتعقيم الطبي المضادة للبكتيريا، حيث تقتل وتحمي من الجراثيم لمدة تصل إلى 21 يومًا، بالإضافة إلي مشتملات الوقاية التقليدية مثل رذاذ الكحول - جل التعقيم اليدوي - أقنعة N95 ومقياس حرارة.

مجموعة Bee Group:

• هي مجموعة شركات مصرية ذات نشاط دولي في أكثر من 16 دولة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة. تأسست المجموعة عام 2016 ونمت بشكل تدريجي لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مصر، وتشارك المجموعة في العديد من المشاريع الحكومية التنموية الكبرى علي رأسهم المشروع الوطني "حياه كريمة".

• تتألف المجموعة من خمس شركات مستقلة تقوم بتنفيذ المشاريع مع القطاع الخاص في مجالات متعددة مثل المقاولات والإنشاءات، تجارة المنتجات البترولية والبتروكيماوية، تصنيع وتصدير المنسوجات القطنية لإعادة إحياء القطن المصري، توريد المواد الغذائية والطبية، بالإضافة إلي نشاطات أخرى مثل الإنتاج الفني.

• تعتبر "بي جروب" أول الشركات المصرية التي بدأت في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية الدولية في مجال التعقيم والتطهير منذ عام 2020، كما تعتبر المجموعة أول شركة مصرية متخصصة في مجال التأمين الطبي الشامل للأحداث علي المستوي الإقليمي و الدولي والمؤتمرات والمنشآت.