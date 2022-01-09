شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تتابع تشطيبات أول مرحلتين للقطار الكهربائى تمهيدا للتشغيل التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت وزارة النقل ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية الجديدة)‏ والذي يمتد من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

وطالعت وزارة النقل عددا من قطاعات المشروع، بدأت بقطاع التجمع الخامس، حيث تابعت تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والكمرات والمحطات بطول المسار، ووجهت بضرورة أن يتم إعادة الشيء لأصله بكافة الطرق المتواجدة بقطاعات تنفيذ المشروع، كما اطلعت على معدلات تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذه الإجمالية 31.5% (الأعمال المدنية 36% " تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم" -الاعمال الكهروميكانيكية 25.6% ) حيث يجرى حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية للمسار بنسبة 47.2% وللمحطات بنسبة 16.5 % كما يجري ‏تصنيع المعدات بنسبة 22.8% ويتم ‏إجراء الاختبارات عليها تباعا كما تجرى أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية بنسبة 9%.

كما استعرضت معدل توريد الوحدات المتحركة حيث تم وصول القطارين الأول والثاني من عدد 40 قطارا سيتم توريدها ‏لمشروع مونوريل شرق ‏النيل (العاصمة الإدارية) ومن المخطط وصول القطار الثالث خلال شهر يناير الجاري، كما يجري استكمال تصنيع باقي أسطول ‏الوحدات المتحركة للمشروع والتي ستصل تباعاً وفقاً ‏للجدول الزمني المحدد.‏

جدير بالذكر، أن الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 98,5 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً ، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏

كما تابعت الوزارة اللمسات النهائية لأعمال تشطيبات المرحلتين الأولى والثانية لمشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT تمهيداً للبدء في التشغيل التجريبي خلال الفترة القادمة كما تابعت أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة التي تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة وحتى المحطه المركزيه التبادليه مع القطار السريع بطريق السخنه وذلك بطول 18.5 كم بعدد 4 محطات.

وأكدت الوزارة على أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان باعتباره شريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة، لافتة إلى أنه سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب كافة محطات القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎تسهيلا على ‏المواطنين كما سيتم إستغلال المحطات تجارياً لزيادة العائد الإقتصادي للمشروع.