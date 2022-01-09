شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منظمة الهجرة الدولية بمصر: منتدى شباب العالم فرصة فريدة تمنحهم صوتا نادرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال لوران دى بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولة للهجرة فى مصر حول مشاركته فى منتدى شباب العالم فى النسخة الرابعة، إنه يقدر هذه المبادرة، حيث أنها المرة الثانية التى يشارك فيها فى المنتدى، ووصفه بأنه "مبادرة رائعة" لإحضار شباب العالم لإطلاعهم على التحديات الصعبة التى يواجهها العالم، وللمحاولة للوصول معا إلى الحلول.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش منتدى الشباب، أن المنتدى يمنح الصوت للشباب، قائلا إن العالم والمسئولين وعادة ما يكونون كبار السن، يتحدثون دائما عن فئة الشباب ولكن نادرا ما يتم منحهم الفرصة للحديث وللاستماع لهم، ولهذا يمثل المنتدى فرصة فريدة.

وأضاف أنه عندما تجول فى أرجاء مكان انعقاد المنتدى، وجد حوله الشباب فى كل مكان يروجون لمبادراتهم وأفكارهم وابتكاراتهم، وقال: "أهنأ الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا المنتدى، وأؤمن أن عالم الغد هو عالم الشباب."

وحول دور مبادرة "حياة كريمة" فى محاربة الهجرة غير المنتظمة، قال إن بعثة المنظمة الدولة للهجرة وجميع مكاتب الأمم المتحدة فى محدثات مع الجانب المصرى، حيث أن المبادرة تعالج الأسباب الجذرية التى تجعل الناس يلجأون إلى الهجرة كحل لمشاكلهم، وقال إن مكتبه يعمل بشكل وثيق مع مبادرة حياة كريمة فى هذه القضية، على سبيل المثال، من خلال تحديد القرى التى تكثر بها هذه الظاهرة والبحث عن حلول مثل المدارس أو تحسين البنية التحتية أو تسهيل الوصول إلى الانترنت.

وقال إن هناك كذلك تعاون مع الجانب المصرى تحت مظلة رؤية مصر 2030 معتبرا أن مبادرة حياة كريمة هى دعم لتلك الرؤية، وأشار إلى أن هناك الكثير من المناقشات المشتركة الجارية لتحديد مجالات التعاون وتعزيزها.