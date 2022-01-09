شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 1741 شابا وإحالة 35 شكوى للمحكمة العمالية بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين 1741 شاباً من مختلف المؤهلات بينهم 31 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 4555 من راغبي العمل، فضلاً عن إستخراج 1572 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وقال الوزير: إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 10 منحة مولود جديد بإجمالي 20 ألف جنيه، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، و3 منح وفاة لأسر عاملين بمبلغ 30 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 61 ألف جنيه لـ 17 عاملا ً من المسجلين، فضلاً عن صرف 9818 جنيه رعاية صحية لـ 3 عمال لعمل عملية جراحية كبرى وصغرى.

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 507 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 24 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 17 ندوة توعية عمالية ، وعمل 10 زيارات خدمات عمالية .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 69 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 31 منشأة أخرى، والتفتيش على 341 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 64 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 35 شكوى للمحكمة العمالية، وحفظ 7 شكاوي، و21 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل دورة تدريبية بمركز التدريب المهني بحوش عيسى على مهنة التطريز الآلي والمشغولات اليدوية لـ 9 متدربات، ودورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.