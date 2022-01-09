شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: أماكن عزل بالكليات أثناء امتحان الترم الأول وتواجد أستاذ المادة والان مع تفاصيل الخبر
كما تم التأكيد على حضور أستاذ مادة الامتحان؛ للرد على استفسارات الطلاب في حدود المسموح به قانونًا، وضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بضمان حسن سير العملية الامتحانية داخل اللجان وتواجد أعضاء الكنترولات المستمر أثناء الامتحانات وتوجد أساتذة المادة للرد على أى استفسارات من الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتواجد طبيب وأماكن عزل بكل كلية تحسبا لأى طارئ صحي أثناء الامتحانات.
كما نوه على أهمية تشكيل لجنة من كل كلية للإشراف على العملية الامتحانية بكل كلية على حدة لضمان حسن سير العمل أثناء الامتحانات وظهور النتائج بما يضمن الشفافية والنزاهة حرصا على مصلحة الطلاب.
وشدد على نشر التعليمات الخاصة بالامتحانات فى لوحة الإعلانات الخاصة بكل كلية وعلى الصفحة الرسمية لكل كلية.