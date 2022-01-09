شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن الفائزين بمسابقة (الأخلاق الكبرى– أخلاق النبى بذكرى مولده 1443هـ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في مسابقة (الأخلاق الكبرى – أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده لعام 1443 هــ ) والجوائز المقررة لكل منهم، على النحو التالي:

1. عبدالرحيم زكريا سليمان سليمان الدقهلية إمام وخطيب ومدرس الأول 5 آلاف جنيه

2. إسلام نفاد محمد إبراهيم الدقهلية إمام وخطيب ومدرس الثاني 3 آلاف جنيه

3. أحمد عبد الراضي محمد أحمد أسوان إمام وخطيب ومدرس الثالث ألفا جنيه

4. أحمد جابر عبد الحارث خليل الأقصر إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

5. ناجى عز الدين علي عثمان المنيا إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

6. عسر إبراهيم محمد عبد المقصود الشرقية إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

7. منى فاروق أحمد إسماعيل المنيا واعظة متطوعة بالأوقاف جائزة تشجيعية ألف جنيه

8. ميسا جابر عبده وروري المنوفية واعظة متطوعة بالأوقاف جائزة تشجيعية ألف جنيه

9. هاله محمد ربيع أحمد حسن المنيا واعظة متطوعة بالأوقاف جائزة تشجيعية ألف جنيه

10. نشوة محمد عبد المجيد المصري القاهرة واعظة بوزارة الأوقاف جائزة تشجيعية ألف جنيه

11. أسامة شعبان عبد الصبور أحمد قنا إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

12. محمد علي مصطفى خطاب سوهاج إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

13. عماد محمد السيد علي مجاهد الجيزة إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

14. أحمد مصطفى سعد محمد الأقصر إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

15. إسلام أحمد محمود السمان الغربية إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

16. محمد مرعي سيد علي الجيزة إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

17. عبد الحميد محمد عبد الحميد عبد السلام الدقهلية إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

18. محمود بغدادي أحمد حسين الأقصر إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

19. حنان عبدالله السيد سليمان المنوفية واعظة متطوعة بالأوقاف جائزة تشجيعية ألف جنيه

20. محمد أحمد محمد القهوجي الغربية إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

21. طه محمد محمد عبد الجواد الفيوم إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

22. بسمه محمد ربيع أبو النور الدقهلية طبيبة جائزة تشجيعية ألف جنيه

23. أميرة السيد عبد الحميد ملوك الدقهلية طالبة بجامعة الأزهر جائزة تشجيعية ألف جنيه

24. محمد محمود سيد محمود أسيوط إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

25. زينب السعيد عبدالحميد المنيا واعظة متطوعة بالأوقاف جائزة تشجيعية ألف جنيه

26. محمد شعبان أحمد شعبان الفيوم إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

27. جهاد كمال محمد مرسي بني سويف طالبة بكلية التجارة جائزة تشجيعية ألف جنيه

28. محمد منصور محمد منصور الشرقية إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

29. نصرة بدير عوضين إسماعيل كفر الشيخ باحث بوزارة الزراعة جائزة تشجيعية ألف جنيه

30. عمر صبحى أبو عجوة علي راشد السويس إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

31. هدى محمد صبري عبد العزيز الإسكندرية واعظة متطوعة بالأوقاف جائزة تشجيعية ألف جنيه

32. شحاته السيد أحمد عنوس الغربية إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

33. أحمد إبراهيم أبو المجد محمود سوهاج إمام وخطيب ومدرس جائزة تشجيعية ألف جنيه

34. صفاء محمد فؤاد محمد ذكرى المنوفية طبيبة صيدلانية جائزة تشجيعية ألف جنيه

35. سماح أحمد عبدالله محمد الدقهلية واعظة متطوعة بالأوقاف جائزة تشجيعية ألف جنيه

36. سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل القاهرة واعظة متطوعة بالأوقاف جائزة تشجيعية ألف جنيه

37. سامح كمال محمد مرسي بني سويف طالب بكلية التربية جائزة تشجيعية ألف جنيه

وعلى الراغبين من العشرين الأوائل في الالتحاق بالدفعة الرابعة بأكاديمية الأوقاف الدولية ممن لم يسبق لهم الالتحاق بالدفعات السابقة الحضور بديوان عام الوزارة يوم الأربعاء الموافق 12/ 1/ 2022م ، للمقابلة الساعة العاشرة صباحًا بالإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة لإلحاق من يجتاز هذه المقابلة بنجاح بالدفعة الرابعة بأكاديمية الأوقاف الدولية.