شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الأردن فى القاهرة: ولى العهد الأردنى يشارك فى منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الأردني في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، سيشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ يوم غدٍ الاثنين، بحضور عددٍ من القيادات السياسية والشبابية العربية والدولية.

وأضاف العضايلة، في تصريحات صحفية، أن مشاركته ولي العهد الأردني، وهي المرة الثالثة، تؤكد حرصه على تلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور هذه الفعالية الشبابية الدولية، والتي يشارك فيها عدد من الشباب الأردني.

وأشار إلى أن ولي العهد الأردني يرافقه، في زيارته إلى مدينة شرم الشيخ والمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم، وفد رسمي أردني.