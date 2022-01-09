للمرة الأولى.. مرصد الأزهر يشارك في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يشارك مرصد الأزهر لمكافحة التطرف للمرة الأولى بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2022، والذي ينطلق غدا ولمدة أربعة أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المرصد في بيان له، الأحد، أنه سيتم غرض 30 كتابًا ثمرة إنتاجه البحثي ضمن فعاليات المنتدى.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، ويستضيف آلاف الشباب من 196 دولة من 5 قارات؛ بهدف تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية والسلام. هذا وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.