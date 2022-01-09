أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 3692 مخالفة مرورية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3692 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1082 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و173 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 مخالفات الدراجات النارية، و18 مخالفة موقف عشوائي، و37 مخالفة شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.