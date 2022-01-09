الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسى على اتفاق للتعاون الفنى بين مصر وألمانيا

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، الموقع بالقاهرة في 20 مايو 2021.

ويصل إجمالي مساهمات ألمانيا في الاتفاق 23.5 مليون يورو، لدعم مشروعات الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر، وبرنامج دلتا النيل لإدارة المياه ودعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، وتعزيز المترولوجيا لنظم القياس والمعايرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٩ لسنة ٢٠٢١ وتضمن الموافقة علي قرار مجلس محافظي بنك التنمية الافريقي رقم ٢٠١٩/٣ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١ بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك ، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.