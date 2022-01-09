شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 3692 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 3692 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1082 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 193 مخالفات السير بدون تراخيص، و 8 مخالفة عن الدراجات النارية، و 18 مخالفة موقف عشوائى، و 37 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.