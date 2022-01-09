شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوي التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) والمدمرتين (USS COLE) USS JANSON DUNHAM) ) الأمريكيتين.

وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، ومنها تحليل صورة الموقف (سطحي­ ، جوي، تحت السطح، وإلكتروني)، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، والتدريب على إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر، ومجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، إلى جانب تمرين حماية سفينة تحملُ شحناتٍ هامة، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقةٍ وإتقان للحفاظ على أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر.

وتأتي تلك التدريبات تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية.