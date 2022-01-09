شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تمتد للقاهرة وانخفاض الرؤية على الطرق الصحراوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى نشاط نسبي للرياح الآن علي القاهرة والسواحل الغربية، حيث تنشط رياح جنوبية غربية جافة على شمال البلاد من الساحل الغربي حتى القاهرة وشمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة وتنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية؛ كما تسود أجواء باردة على كافة الأنحاء ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح على السواحل الشمالية 25 عقدة، والقاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 عقدة وخاصة فى وقت الظهيرة وما بعدها .

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الموج الى 3 أمتار.

ويمتد غطاء سحابي علي مصر الوسطي حتي أقصي جنوب البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد شدتها علي سيناء تصل الي حد السيول هناك.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة ، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والفرصة مهيأة لتكون السيول على بعض مرتفعات جنوب سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة .