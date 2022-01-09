افتتاح فندق القوات المسلحة بشرم الشيخ "جويل" بعد انتهاء أعمال تطويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن العقيد غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، افتتاح القوات المسلحة بافتتاح فندق القوات المسلحة بشرم الشيخ "جويل" وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل للفندق من خلال اتباع معايير الجودة العالمية في مجال الفندقة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواصلة منظومة التطوير والتحديث لمختلف المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية وتقديم خدمة متميزة للضباط وأسرهم وكذلك الزائرين المدنيين، فضلاً عن توفير خدمات اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية متميزة بتلك المنشآت.

وأوضح المتحدث العسكري، أنه روعي في عملية التطوير استخدام أحدث التصميمات الهندسية العالمية وتجهيز الفندق بكافة الخدمات المتطورة ومراعاة كافة مظاهر التناسق الجمالي والإبداعى بما يلقى إعجاب كافة المترددين على الفندق من المدنيين والعسكريين على حد سواء.

يأتي ذلك فى إطار الدعم الذي توليه القوات المسلحة لأبنائها بما يسهم فى رفع الروح المعنوية وتقديم كافة الخدمات اللائقة بهم وبأسرهم.

حضر مراسم الافتتاح محافظ جنوب سيناء وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.