شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب جامعة القاهرة.. كيفية التقدم لطلب إعادة رصد درجات الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بجامعة القاهرة، ومن ثم يتبعه أعمال الكنترولات والتصحيح، وفى بعض الأحيان يرى بعض الطلاب أنهم لم يحصلوا على الدرجات الكاملة، وفى هذا الإطار يستعرض ”الخليج 365” خطوات تقديم طلب إعادة رصد الدرجات وفقا لما ورد بدليل خدمات الطلاب بموقع جامعة القاهرة:-

1- يتم فتح باب تقديم طلبات إعادة الرصد عقب ظهور النتيجة بالكلية ولمدة معينة تحددها الكلية.

2- يتقدم الطالب بطلب إعادة رصد درجاته لشئون الطلاب مع دفع الرسوم المقررة الكترونيا عن كل مقرر يرغب فى إعادة رصده ويرفق الإيصال مع طلب إعادة الرصد.

3- يقوم الطالب باستيفاء الاستمارة المخصصة لإعادة الرصد وتجمع طلبات إعادة الرصد وترسل إلى الكنترولات المختصة لمراجعة رصد الدرجات، حيث إنه يتم التأكد من رصد جميع درجات الطالب الموجودة بكراسة الإجابة فقط بطريقة سليمة ولا يتم إعادة تصحيح الكراسة.

4- يتم إعلان نتيجة إعادة الرصد للطلاب عقب وصولها من الكنترول المختص.