شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشارة تهانى الجبالى بعد إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.
المستشارة تهانى محمد الجبالي مواليد 20 نوفمبر 1950، وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.