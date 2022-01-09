شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشارة تهانى الجبالى بعد إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.