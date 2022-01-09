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متى تلغى شركة الكهرباء محضر سرقة التيار الكهربائى؟..اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - الكثير من محاضر سرقات التيار الكهربائي، يتم إلغائها سواء من خلال شركة توزيع الكهرباء التابع لها المخالف أو من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إذا لم يشمل الضوابط و القواعد التى حددها الجهاز، وفى مقدمتها تصوير واقعة السرقة بصورة تحمل الوقت والتاريخ، وفيما يلي شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي: 

 

1- يشترط أن تكون عملية ضبط سرقة التيار الكهربائي بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

 

2- يجب حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

 

3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

 

4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

 

5- يجب  تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

 

6- يجب أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

 

7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و  إثبات الحالة الظاهریة للعداد .

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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