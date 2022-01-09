مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة وعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 9/1/2022، الموافق 6 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:20 صباحًا
أذان الظهر 12:01 صباحاً
أذان العصر 2:52 مساءً
أذان المغرب 5:12 مساءً
أذان العشاء 6:33 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:06 صباحاً
موعد أذان العصر 2:54 مساءً
موعد أذان المغرب 5:13 مساءً
موعد أذان العشاء 6:36 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:16 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً
موعد أذان العصر 2:47 مساءً
موعد أذان المغرب 5:07 مساءً
موعد أذان العشاء 6:29 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:55 صباحاً
موعد أذان العصر 2:55 مساءً
موعد أذان المغرب 5:17 مساءً
موعد أذان العشاء 6:34 مساءً
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