شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة المنح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بـ2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، للجمعيات والمؤسسات الاهلية على عدد 1472 منحة على مدار عام 2021 لعدد 340 جمعية بإجمالي 2.5 مليار جنيه مصري واردة من 507 جهات مانحة.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا على قيمة المنح للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى نقاط محددة.

أكثر الجمعيات المستفيدة من المنح هي الجمعيات المركزية.

بلغ عدد المنح الموافق عليها لها 972 منحة بإجمالي حوالي 1.5 مليار جنيه مصرى.

محافظة القاهرة احتلت المركز الأول على مستوى المحافظات في الحصول على المنح، حيث حصلت على 199 منحة.

واحتلت محافظة الجيزة، المركز الثانى بالحصول على 68 منحة، وتحتل المركز الثالث محافظة أسيوط التي تصدرت محافظات الوجه القبلي بحصولها على 44 منحة بقيمة 58 مليون جنيه.

توجيه المنح لمشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا،

كما تضمنت الانشطة لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضاً مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.