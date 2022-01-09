شكرا لقرائتكم خبر عن "القدرات البدنية والفسيولوجية لأبطال الأوليمبياد الخاص بمصر" رسالة دكتوراه للباحثة أسماء سعيد عويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "بروفيل بيولوجي لمتسابقي الأوليمبياد الخاص ذوي الإعاقة الذهنية لبعض الألعاب الجماعية والفردية"، عنوان رسالة دكتوراه للباحثة أسماء سعيد عويس بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ، أشرف عليها الأستاذ الدكتور نرفانا نصر الدين أحمد أستاذ فسيولوجيا التدريب الرياضي والأستاذ الدكتور أحمد نصر الدين سيد ، أستاذ فسيولوجيا الرياضة، وناقشت الرسالة سمات القدرات البدنية والفسيولوجية بمتسابقي الأوليمبياد الخاص بمصر ، حيث تحظى مصر بنصيب متميز من البطولات وحقق أبطالها ٨١ ميدالية في الألعاب العالمية بواقع ٣٢ ميدالية ذهبية و ٢٥ فضية و ٢٤ برونزية.

و شاركت مصر في ١٤ رياضة مختلفة، فكانت رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة بمثابة دراسة علمية وتطبيقية تتعلق بالمواصفات البيولوجية (المورفولوجية والفسيولوجية والبدنية) المميزة المتوافرة لدى لاعبي الأوليمبياد الخاص من المعاقين ذهنيا بمصر بما يمثل البروفيل البيولوجي الخاص بهذه الرياضات في مصر، وتعد الرسالة المقدمة من الباحثة أداة لاغنى عنها للجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للأوليمبياد الخاص.