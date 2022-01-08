شكرا لقرائتكم خبر عن هل حقنة الخلاطة السحرية لعلاج البرد مضرة.. اعرف التفاصيل من لجنة صحة النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا منا يلجأ إلى ما يسمى "حقنة الخلاطة السحرية" لتخلص من البرد، الأمر الذى يثير التساؤل هل هذه الحقنة فعلا علاج فعال للبرد أم أنها تأتى بنتائج عكسية؟ وهل هي مفيدة أم مضرة؟ أجاب على هذه التساؤلات كاملة، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء أثناء تواجده بلجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات الدواء.

ووصف رئيس هيئة الدواء "حقنة الخلطة السحرية" بالمسكنات، قائلا :"هناك جهود يقومون بها كهيئة دواء للتصدي لما يسمى بالخلطة السحرية لعلاج البرد، مناشدا المواطنين بعدم استخدام الخلطة السحرية لعلاج البرد، مضيفا هذه الخلطة عبارة عن مسكن وكورتيزون، وأوضح أن التثقيف هو الحل لمواجهة أغلب المشكلات المتعلقة بتداول الدواء.

وأكد تامر عصام رئيس هيئة الدواء أن التفتيش الصيادلي بالمحافظات سينتهي واختصاصات هيئة الدواء سوف نحصل عليها كاملة، وسيتم تنفيذ اختصاصاتها كاملة، مشيرًا إلى أنه لديه استعداد لتقديم كشف حساب عما قدمته هيئة الدواء لشركات قطاع الأعمال.

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب أوصت لجنة الصحة بعدم صرف أى أدوية من الصيدليات دون روشتة الأطباء، وخاصة أدوية المضادات الحيوية، وذلك خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، بشأن مخالفة الصيدليات للقانون وإعطاء وصفات علاج بدون روشتة طبيب والقيام بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون، وطلب الإحاطة المقدم من عاطف المغاوري، بشأن تجارة وتداول الأدوية إلكترونيًا عبر الشبكة العنكبوتية بما تمثله من مخاطر على الصحة العامة للمواطنين مما يعد إهدارًا وتجاوزًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة.