رئيس سلامة الغذاء يكشف أسباب تحفظ 3 دول عربية على استيراد الجبن المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن التناول الإعلامي لواقعة ضبط مصنع "جبن" مخالف في المنوفية، أثر بشكل كبيرة على سمعة المنتج المصري في الخارج.

وأضاف منصور في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، أن 3 دول عربية تحفظت على المنتج المصري وطالبت بفحوص جديدة ومكلفة له، وإلا امتنعت عن استيراد الجبن المصري مجددًا.

وأوضح أن هيئة سلامة الغذاء هي من طالبت وزراتي "الصحة" و"الصناعة" بفحص منتجات المصنع المخالف، وأظهرت العينات عدم وجود مواد طلاء بعد إرسالها للمعامل التابعة للصناعة، مشيرًا إلى أن بعض من استعان بهم يمدون الإعلام بمعلومات مغلوطة تسببت في النهاية بعدم التصدير.

وأضاف رئيس الهيئة، أن المخالفة المرتكبة ليست هينة، وتتمثل في أن المصنع غير مرخص "تحت السلم" وهذا الأمر موجود في العالم كله، متابعًا: "كل يوم الهيئة بمختلف جهاتها تعدم منتجات وتحول منتجيها إلى النيابة".

ولفت إلى أن الهيئة هي الجهة المنوط بها الرقابة على الصادرات والواردات من المواد الغذائية، كما أنها لا تسمح إطلاقًا بتصدير أي منتج من منشأة غير مسجلة أو مرخصة.

وأكد رئيس هيئة سلامة الغذاء، التواصل الدائم مع الدول بهدف اطلاعهم على نتائج التحقيقات حتى لا تتأثر باقي المصانع المرخصة والسليمة، مضيفًا أن الحفاظ على سمعة مصر التصديرية واجب وطني مع عدم إخفاء الحقائق هذه سياسة العمل.