عادل الميري ومحمد أبوزيد يحصدان جائزة أفضل رواية بجائزة ساويرس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حصد الكاتبان عادل أسعد الميري ومحمد أبوزيد جائزة أفضل رواية بجائزة ساويرس الثقافية، فرع كتاب الأدباء مناصفة.

وانطلق مساء اليوم حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة، والذي يقام في المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ساويرس كانت قد أعلنت مؤخرا عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التى استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم.

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