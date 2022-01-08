النيابة تحقق مع متهمين بالاعتداء على فريق تصوير عمل درامي بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق مع متهمين اثنين، في اتهامهما بالاعتداء على فريق عمل أحد الأعمال الدرامية وسرقتهم خلال تصويرهم مشاهد من العمل بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال العاملين بالعمل والذين أفادوا أنهم تعرضوا بالسب والقذف من قبل المتهمين والاعتداء بالضرب خلال تصوير عمل درامي بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وتابع المجنى عليهم، أن المتهمين استولوا على الكاميرا الخاصة بطاقم التصوير.