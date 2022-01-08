"سرقوا الكاميرات".. الداخلية تضبط المتهمين بالاعتداء على فريق عمل فني بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر "فيس بوك" بشأن تعرض فريق عمل أحد الأعمال الدرامية للاعتداء من قبل مجهولين وسرقة معدات التصوير الخاصة بهم بالجيزة، مُعلنة الضبط على اثنين من المتهمين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت، أن أجهزة الأمن رصدت، ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً استغاثة من مخرج أحد الأعمال الدرامية بتعرضه وفريق العمل للتعدي بالسب والقذف من قبل مجموعة من الأشخاص والاستيلاء على الكاميرا الخاصة بطاقم التصوير حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لمحل الواقعة، وتم ضبط اثنين من المتهمين وإعادة كاميرا التصوير "المستولى عليها" وتسليمها لطاقم العمل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.