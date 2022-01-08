كواليس الاعتداء على طاقم عمل مسلسل حلم الأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات الاعتداء على فريق عمل مسلسل حلم الأسمرات بالطريق الدائري المؤدي إلى أكتوبر من قبل مجهولين وسرقة معدات التصوير الخاصة بهم.

إدارة الرصد تابعت ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمناً استغاثة من مخرج أحد الأعمال الدرامية بتعرضه وفريق العمل للتعدى بالسب والقذف من قبل مجموعة من الأشخاص والإستيلاء على الكاميرا الخاصة بطاقم التصوير حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم اسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر من ضبط اثنين من المتهمين وإعادة كاميرا التصوير المستولى عليها، وتسليمها لطاقم العمل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكشف المخرج حسني صالح، -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- عن تعرض صناع مسلسل "حلم الأسمرات" إلى سرقة معدات التصوير من قبل عرب على الطريق الدائري أثناء تصويرهم مشاهد المسلسل.