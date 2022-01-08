ماذا قال محمد الأمين أمام النيابة في اتهامه بهتك عرض "فتيات دار الأيتام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

نفى رجل الأعمال محمد الأمين الاتهامات المنسوبة ضده بهتك عرض فتيات في دار أيتام يمتلكها في بني سويف.

جاء ذلك خلال سماع أقوال المتهم أمام النيابة العامة بعد ضبطه من قبل قوات الأمن.

وفي ذات السياق؛ ردت الفتيات المجني عليهن إن المتهم اعتاد هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم السبت، أن المتهم استغل ضعف الفتيات بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.