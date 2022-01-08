شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الطبى لمجلس الوزراء: تلقينا أكثر من 7 آلاف استغاثة وتم التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوصول إلى كافة ربوع الجمهورية، موضحاً أن مجلس الوزراء شكل لجنة استغاثات طبية في مختلف المجالات منذ 2020.

وأضاف "المصرى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن هناك فريقا يرصد استغاثات المواطنين الطبية وتعمل على سرعة الوصول إلى المواطنين وتلبية مطالبهم الطبية.

وتابع "المصري"، إن لجنة الاستغاثات تلقت أكثر من 7000 آلاف استغاثة تعاملت مع جميعها، وتابع: "تم صدور 1748 قرار علاج على نفقة الدولة من مجلس الوزراء خلاف القرارات الأخرى الصادرة من المجالس المتخصصة.. وتم تركيب 451 طرف صناعى".