شكرا لقرائتكم خبر عن اجراءات احترازية واستعدادات مكثفة بمطار القاهرة قبل يوم من انطلاق منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات من انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، شهد مطار القاهرة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا واستعدادات مكثفة، حيث تم إجراء اختبار بي سى أر" سريع لكل زوار المنتدى.



مكان اجراء الاختبارات

وعكف المنظمون على تطبيق الإجراءات على تسهيل عملية إجراء الاختبارات حيث انتشر عدد من الشباب الذين يرتدون ملابس تحمل شعار المنتدى لتوجيه زوار المنتدى منذ دخول صالة المغادرة، للذهاب إلى مكان الاختبارات.

ولم تستغرق عملية إجراء الاختبارات سوى 5 دقائق حيث يتم عمل المسحة بعد الحصول على البيانات الشخصية ثم بعد التأكد من سلبيتها يتم قياس درجات الحرارة.

وبعد ذلك يوجه الشباب الزوار إلى داخل صالة المغادرة استعدادا للسفر إلى شرم الشيخ.



استعداد فى المطار

كما تم نشر المطهرات في أرجاء المطار فضلا عن تذكير المسافرين بالاجراءات الاحترازية وضرورة ارتداء الكمامات عبر سماعات المطار.

وبدأت أمس ورش عمل وندوات ضمن فعاليات المنتدى الذى ينطلق رسميا خلال الفترة (10 - 13) يناير الجاري بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا؛ لفتح آفاق الحوار مجددا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كافة المستويات.



لافتات المطار

ومن ناحية أخرى، اتخذت إدارة المنتدى تقنيات غير مسبوقة بالكشف والاحتراز والوقاية من كورونا خاصةً المتحور الجديد "أوميكرون"، وتضم روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، وتقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى في حالة ظهور حالات إصابة.



اجراءات احترازية فى المطار



الشباب المنظمون

كما تم إعداد خطة مُحكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين، بدءً من مراحل التسجيل واشتراط تلقي الجميع للقاحات ضد كوفيد-19، سواءً للمشاركين من داخل مصر أو خارجها، وتم استحداث لجنة تنظيمية جديدة ضمن لجان التنظيم لتكون مدعومة بفريق طبي ومزودة بإمكانيات متخصصة لفحص ومتابعة أية حالة يتم الشك في إصابتها بأي أعراض، بجانب التأكد من جاهزية الغرف المخصصة للعزل في كل فندق في حال ظهور إصابة لأحد المشاركين بالمنتدى مع ضمان تقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة.