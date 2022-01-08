شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة توجه بسرعة ترميم جامع عمرو بن العاص لأهميته التاريخية والدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها مواصلة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم، في مشروعات التطوير بالقاهرة، حيث تفقد موقع تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، لمتابعة موقف الإزالات بها، وسير العمل في أعمال التطوير.

مدبولى يوجه بسرعة ترميم جامع عمرو بن العاص بالكامل لأهميته التاريخية والدينية

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم، في مشروعات التطوير بالقاهرة، حيث تفقد موقع تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، لمتابعة موقف الإزالات بها، وسير العمل في أعمال التطوير.

مدبولى: إخلاء عزبة أبو قرن وتسكين أهلها بمشروع حضارى إنجاز وحلم أصبح واقعا

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم، في مشروعات التطوير بالقاهرة، حيث تفقد موقع تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، لمتابعة موقف الإزالات بها، وسير العمل في أعمال التطوير.

درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس بكافة الأنحاء..الصغرى تنخفض لـ8 بالقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت، حتى الخميس المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

تأجيل استئناف أحمد بسام زكى على حكم حبسه 3 سنوات لـ12 مارس

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم السبت، تأجيل نظر استئناف أحمد بسام زكى على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وتهديد وابتزاز الفتيات، لجلسة 12 مارس .

رئيس الوزراء يتابع مشروع إقامة فندق سياحي بموقع وكالة الشوربجى خلال جولته

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بجولة تفقد خلالها عدداً من مشروعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، لمتابعة سير العمل ونسب تنفيذ الأعمال، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

رئيس الوزراء يوجه بسرعة صرف التعويضات لأصحاب المباني الخربة المقرر إزالتها

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بجولة تفقد خلالها عدداً من مشروعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، لمتابعة سير العمل ونسب تنفيذ الأعمال، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

التضامن: أبلغنا النيابة عن واقعة مؤسسة رجل الأعمال محمد الأمين ببنى سويف

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بأنها تصدت وستتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوم بإحالتها فورا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها أياً كانت مناصبهم أو مواقعهم؛ خاصة أننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستُّر فيها على فساد ولا أحد فوق القانون.

غدا انخفاض ملحوظ بالحرارة وأمطار بالبحر الأحمر والصغرى بالقاهرة 8 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وزارة الخارجية: مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة فى السودان

أكدت وزارة الخارجية، إن مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق.

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي "الهضبة العليا – مساكن الزلزال – اب تاون كايرو -الأسمرات )، لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء غد الأحد الموافق 9- 1-2022 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين الموافق 10 – 1 – 2022، نظراً لقيام شركة الصرف الصحى بالقاهرة بتحويل خط طرد من محطة رفع المقطم الرئيسى قطر 900 مم المتعارض مع أعمال توسعة منزل كوبرى إعمار مع محور الشهيد .

شاب إثيوبى مشارك بمنتدى شباب العالم: مصر قادرة على قيادة أفريقيا لبر الأمان

بالطبع سيلفت نظرك نشاط وفد الشباب الإثيوبي المشارك في جلسات وورش ما قبل انطلاق منتدى شباب العالم المقرر من 10 إلى 13 يناير الجاري، لحرصهم على المشاركة في أكبر عدد من الفعاليات.

المؤبد لـ3 متهمين والمشدد 15 سنة لاثنين آخرين بـ"خلية داعش إمبابة الإرهابية"

قضت الدائرة الرابعة إرهاب اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهمان وبراءة 7 أخرين، لاتهامهم فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

مصدر بالأهلى: إصابة طاهر وعبد القادر و3 لاعبين بفيروس كورونا

كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن هناك خمسة إصابات بفيروس كورونا بين صفوف لاعبى الأهلى، وذلك بعدما كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه بعد الرجوع إلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي؛ تقرر منح عدد من لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم؛ بسبب شعورهم ببعض أعراض البرد.