"اصطحبنا لفيلته بالساحل".. أقوال الفتيات في واقعة اتهام محمد الأمين بهتك عرضهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قالت الفتيات المجني عليهن في واقعة اتهام رجال الأعمال محمد الأمين بهتك عرض فتيات في دار أيتام يمتلكها، إن المتهم اعتاد هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلب منهن أفعالًا مخلة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم السبت، أن المتهم استغل ضعف الفتيات بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.