بسبب خلافات الجيرة.. ضبط عامل تعدى على مزارع بسلاح أبيض في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة بالشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين بإحدى قرى مركز شرطة فاقوس بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد هوية الشخص المذكور وتبين أنه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس)، وقيامه بالتعدي على جاره (مزارع – مقيم بذات الناحية) وإشهاره سلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم، وبحوزته (2 قطعة سلاح أبيض "المستخدمة في الواقعة")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.