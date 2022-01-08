الداخلية: تحرير 251 ألف مخالفة مرورية ورفع 415 سيارة متهالكة بالشوارع في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 251651 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 30577 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و6909 موقف عشوائي.

كما أسفرت الجهود في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع 415 سيارة، و68 دراجة نارية، و20144 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 241 مدرسة، واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 802 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 2 منهم، وفحص 792 مركبة تبين مخالفة 26 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3923 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد 202 سائق منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.