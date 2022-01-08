شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تتزين للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم وتلاقى الحضارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بعد غد لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذى يعقد خلال الفترة (10 - 13) يناير الجارى بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا؛ لفتح آفاق الحوار مجددا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كافة المستويات.

وبات المنتدى منصة حوار شبابية عالمية أكدت أن مصر نقطة تلاقى الحضارات من أجل الانسانية ومنارة السلام والأمن وحاضنة لجميع الثقافات، كما جاءت هذه النسخة لتؤكد قدرة الدولة المصرية على تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية فى ظل جائحة كورونا التى تجتاح العالم.

وتزينت مدينة شرم الشيخ لتصبح فى أبهى صورها لاستضافة النسخة الرابعة، حيث أنهت إدارة المنتدى كافة الاستعدادات والأمور التنظيمية الخاصة وزين شعار "لوجو" المنتدى شوارع المدينة وطائرات مصر للطيران التى تنقل الوفود المشاركة فى المنتدى من جميع أنحاء العالم.

الإجراءات الاحترازية

واتخذت إدارة المنتدى تقنيات غير مسبوقة بالكشف والاحتراز والوقاية من كورونا خاصةً المتحور الجديد "أوميكرون"، وتضم روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، وتقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى فى حالة ظهور حالات إصابة.

كما تم إعداد خطة مُحكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين، بدءً من مراحل التسجيل واشتراط تلقى الجميع للقاحات ضد كوفيد-19، سواءً للمشاركين من داخل مصر أو خارجها، وتم استحداث لجنة تنظيمية جديدة ضمن لجان التنظيم لتكون مدعومة بفريق طبى ومزودة بإمكانيات متخصصة لفحص ومتابعة أية حالة يتم الشك فى إصابتها بأى أعراض، بجانب التأكد من جاهزية الغرف المخصصة للعزل فى كل فندق فى حال ظهور إصابة لأحد المشاركين بالمنتدى مع ضمان تقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة.

وتم تدريب جميع القائمين على تنظيم المنتدى على الإجراءات الوقائية والبروتوكولات التى سيتم تطبيقها طوال فترة الانعقاد وإجراء فحص دورى كل 48 ساعة لجميع المشاركين والضيوف، واستخدام الكاميرات الحرارية قبل دخول القاعات، وتطبيق كافة قواعد التباعد الاجتماعى خلال الجلسات وأنشطة المنتدى وغيرها من الإجراءات الوقائية التى تطبق بمنتهى الحرص.

رعاة المؤتمر

وتشمل قائمة الرعاة الرسميين للمنتدى نخبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة بين المنظمات الدولية والشركات الاستثمارية والبنوك والوزارات والجامعات، ويتكفل الرعاة بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل حرصًا من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تأتى كافة مصروفات المنتدى من خارج الموازنة العامة ولا تحملها أية أعباء.

كما تبرعت إدارة المنتدى بمبلغ 50 مليون جنيه مصرى من فائض ميزانيتها هذا العام لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية.

أجندة المؤتمر

وقبل انطلاق الفعاليات تُعقد عدد من الورش التحضيرية التى تستمر لمدة يومين؛ لمناقشة آثار كورونا الإقليمية والدولية فى ضوء أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الأفريقية ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمى والتعليم ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، بجانب تسليط الضوء على قضايا هامة مثل تبنى السياسات المائية الرشيدة ومواجهة التحديات البيئية وتنامى الدور العالمى للشركات الناشئة.

وتنطلق فعاليات المنتدى بعد غد بالحفل الافتتاحى، يليه جلسة رئيسية عامة حول جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها، وعلى مدار اليومين التاليين تنعقد عدة جلسات وورش عمل وفعاليات لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية التى تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من جلاسكو إلى شرم الشيخ خاصة أن مصر سوف تستقبل قمة المناخ "COP 27"، ومستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية فى عالم ما بعد الجائحة مع عرض بعض النماذج المختلفة حول العالم سواء الناجحة أو التى بحاجة للتطوير لمواجهة أية أزمات أخرى وليست كورونا فقط.

كما تتضمن أجندة المنتدى استعراض التجارب التنموية فى مواجهة الفقر، وسيتم مناقشة المبادرات التنموية حول العالم والتى تتضمن مبادرة (حياة كريمة) كمثال مصرى ناجح لمبادرة تنموية تحقق أهداف التنمية المستدامة وحصلت على العديد من الإشادات العالمية بجانب عرض أمثلة آخرى من دول العالم.

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائى، والسلم والأمن العالمى، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، كما يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة، حيث تركز فعاليات المنتدى هذا العام على عدة محاور رئيسية كقضايا (السلام - الإبداع - التنمية).

وتشمل فعاليات المنتدى منطقة ريادة الأعمال Startup Vein والتى تتميز بأنها ساحة لرواد الأعمال تسمح بمشاركة الخبرات والتحديات والنجاحات، وتتيح الفرصة للتواصل مع المشاركين بالمنتدى، كما أنها تركز هذا العام على دور الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة وباء (كوفيد 19) والقدرة على تحويل هذا التحدى لفرص استثمارية ناجحة.

كما تشمل منصة لرواد الأعمال الشباب WYF Labs، والتى تم تأسيسها من خلال توصية بمنتدى شباب العالم 2018؛ بهدف جمع العقول الشابة ورجال الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم لتعزيز ريادة الأعمال.. وتقدم المنصة فرصًا لرواد الأعمال للتواصل مع الشباب والتعرف على المستثمرين والحاضنات، من خلال عدد من ورش العمل والحوارات والتوجيه، حيث ستوفر فرصة لرواد الأعمال الشباب لإطلاق العنان لإمكاناتهم.

وحول مسرح منتدى شباب العالم، فستنطلق النسخة الثالثة منه تحت شعار "الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان" ويشارك فى عروض هذا العام فنان أو أكثر من أبناء قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى (حياة كريمة).. ويعد مسرح المنتدى موطنًا للشباب الموهوبين حول العالم ليأتوا ويعرضوا مواهبهم، ويضم مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والمسرحيات والعروض الكوميدية الاحتياطية والمحادثات الملهمة وغير ذلك الكثير.

كما تتضمن الأجندة ساحة الابتكار والابداع freedom والتى تجمع الناس والشعوب معا من خلال لغة واحدة مشتركة وهى التكنولوجيا، وتقدم عددا من التطبيقات والحلول للموضوعات التى يتم مناقشتها خلال المنتدى.. والنسخة الثالثة منها هذا العام تأتى لتكون مساحة تعليمية ترفيهية كبيرة، حيث تمكن المشاركون من اختبار تقنيات جديدة، والتفاعل مع الألعاب والفنون والأفكار المبتكرة وكذلك اكتشاف ثقافات جديدة.

كما سيكون هناك منصة Inspired والتى تؤكد أن كل شخص لديه قصة تستحق أن تروى، قصص الإنجاز والأمل والأحلام والبقاء وحتى الفشل، وبدأت لأول مرة خلال منتدى شباب العالم عام 2019 فى استقبال رواة القصص البارزين على خشبة المسرح لفتح عقولهم واستيعاب قصصهم وإلهامها ومشاركتها.. وتقدم المنصة للمشاركين فى نسختها الثانية عدد من قصص النجاح والتحدى لنماذج مختارة من الشباب الملهم والمؤثر فى مختلف المجالات.

وتنظم إدارة المنتدى نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع لمنظمة الأمم المتحدة MUNHRC، حيث طالب 5 آلاف شاب وشابة المشاركة فى النموذج أثناء فترة التسجيل للمنتدى، وتم اختيار عدد منهم يمثل الشباب من مصر ومختلف دول العالم.

ويعقد نموذج المحاكاة من خلال جلسة خاصة تحت عنوان "تداعيات جائحة كوفيد-19 على أعمال الحق فى الصحة"؛ لخلق حالة من الحوار البناء، وطرح أفكار ملهمة وتوصيات واقعية تسهم فى خروج العالم من الجائحة بأمان وسلام، مع احترام ومراعاة كافة حقوق الإنسان المكفولة بموجب مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ويأتى اهتمام المنتدى بتنظيم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى ظل اعتماد منظمة الأمم المتحدة لمنتدى شباب العالم منصة دولية للحوار فى فبراير 2021، وإطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021، والذى عكس ما تقوم به الدولة المصرية من جهود تنموية شاملة على كافة الأصعدة التى تتعلق بعملية التنمية البشرية فى مصر، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021.

تطبيق المنتدى

وأطلقت إدارة المنتدى نسخة جديدة ومطورة من التطبيق الخاص بالمنتدى بعنوان World Youth Forum على Apple Store وGoogle Play؛ ليكون بمثابة حلقة وصل بين جميع المشاركين والمهتمين بالمنتدى من كل أنحاء العالم.

ويقدم التطبيق كل الأخبار الحصرية عن فعاليات المنتدى، كما يتيح الأجندة الخاصة بالمنتدى لهذا العام، وتفاصيل الفعاليات والمتحدثين، بجانب خاصية تفاعل المستخدمين مع المنتدى من جميع أنحاء العالم من خلال استقبال الأسئلة الخاصة بهم، كما يرسل التطبيق بعض الإشعارات بمواعيد عقد الجلسات وتنبيهات قبل بدء الدورات والورش.

كما تتيح النسخة المطورة من التطبيق للمشاركين فى المنتدى إنشاء جدول زمنى يساعد فى متابعة فعاليات الحدث وتقديم خطة لتنظيم جدول المشاركة فى كل يوم من أيام المنتدى، ويسمح أيضا بالمشاركة بالتعليقات وطرح الأسئلة أثناء حضور الجلسات.. وسيكون هناك بث مباشر "لايف" للفعاليات على صفحة المنتدى على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" أو "الانستجرام" لكى يستطيع شباب العالم متابعة ما يحدث بالمنتدى وفى جلساته وورش عمله.

منصة المنتدى الافتراضية

أطلقت إدارة منتدى شباب العالم منصتها التفاعلية للمشاركة عن بعد؛ بهدف إتاحة الفرصة لجميع المهتمين بمتابعة جميع فعاليات وأنشطة المنتدى، بالإضافة للمشاركة فى ورش العمل الخاصة بالمنتدى؛ لخلق مناخ تفاعلى بين جميع المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين، فضلا عن إمكانية المشاركة افتراضيا فى المنتدى من خلال قائمة "شارك المنتدى online" عبر التسجيل بالإيميل فقط.

وتستخدم هذه التقنية لأول مرة، حيث تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية جمع النقاط مع كل استخدام للموقع من خلال نظام النقاط التفاعلية، حيث يتم منح نقاط عن كل مشاركة فى فعاليات المنتدى، ويمكن الاستفادة من مجموع النقاط فى التقاط صورة تذكارية خاصة باستخدام تقنية "photo booth"، ويمكن زيارة الموقع الجديد والقيام بتجربة ثرية من خلال الرابط التالي https: virtual.wyfegypt.com

إشادات دولية بالمنتدى

نال المنتدى العديد من الإشادات الدولية بالإسهامات التى قدمها بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالدورة الحادية والأربعين، بالإضافة لاعتماد المنتدى بنسخه الثلاث كمنصة دولية للحوار بين شباب العالم بالأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اعتماده كمنصة دولية للحوار وتمكين الشباب فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة فى الدورة التاسعة والخمسين.

يشار إلى أن إدارة المنتدى فتحت فى 15 نوفمبر الماضى باب التسجيل للمشاركة بالمنتدى لكل الشباب من جميع الجنسيات الذى تتراوح أعمارهم بيم 18 و30 عاما، بجانب تشجيع الشباب المؤثرين فى مجتمعاتهم المحلية ومجالات تخصصهم على التسجيل كمتحدثين من خلال الموقع الرسمى للمنتدى https: register.wyfegypt.com.

واستمر باب التسجيل مفتوحا لمدة شهر ولكن نظرا للإقبال الشديد على المنتدى، فقد تم مد فترة التسجيل لإعطاء فرصة المشاركة لمزيد من شباب العالم، حيث سجل أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة من مختلف القارات على موقع الرسمى للمنتدى بالترتيب الآتى أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم بدء وصول الوفود المشاركة بالنسخة الرابعة للمنتدى أمس الجمعة لمدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم، وتنطلق الفعاليات بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

كما أعلنت إدارة المنتدى عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتى تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التى تتعلق بالموضوعات التى يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقى لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

وأوضحت أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات التى تسمح للشباب بالمشاركة فى الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو مشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادًا على موضوع الحدث، وتخصيص فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة فى الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التى يقدمها الراغبون فى القيام بدور المتحدثين.

وأكدت الحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مُختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلًا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوى القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علميًا وأصحاب التجارب الإنسانية المٌلهمة.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة فى المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق المنتدى عبر ثلا نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وانطلقت ورش العمل التحضيرية للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم اليوم السبت والتى تستمر حتى غدا الأحد؛ لتسلط الضوء على آثار جائحة كورونا فى إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى ما بعد الجائحة، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة.

كما تناقش الورش التحضيرية مستقبل القارة الأفريقية فى ضوء أجندة 2063، وتنامى دور التكنولوجيا المالية فى الأسواق الناشئة، فضلا عن تبنى السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامى الدور العالمى للشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وتناقش الورش أيضا تعليم ما بعد الجائحة ومسارات التعافى، ودور الشباب فى مواجهة التحديات البيئية والمناخية. فضلًا عن عقد ورشة عمل لمناقشة التجربة المصرية لتنمية الإنسان "حياة كريمة"، بالإضافة إلى إجراء ورشة عمل لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الانسان “MUNHRC”، فيما يجتمع رواد الأعمال الشباب والمستثمرين وأصحاب حاضنات الأعمال من الجنسيات المختلفة لتبادل الخبرات والتجارب فى الورشة التحضيرية ”WYF LABS”.

يشار إلى أن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم تعقد بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء خلال الفترة (10 - 13) يناير الجارى برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى لجمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.



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