شكرا لقرائتكم خبر عن الهدوء يسود لجان امتحانات النقل الأزهرية فى أول الأيام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم السبت، امتحانات النقل الأزهرية؛ حيث سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وأفادت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم رصد ردود أفعال الطلاب في مقر اللجان ومن خلال مجموعات الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين من خلالها أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد أية شكاوى تتعلق بالامتحانات على مستوى جميع المناطق الأزهرية.

وقام مديرو العموم بقطاع المعاهد الأزهرية بجولات تفقدية لبعض اللجان بالمناطق الأزهرية لمتابعة أعمال الامتحانات؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، مشددين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب وتوفير المطهرات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.