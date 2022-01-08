شكرا لقرائتكم خبر عن جناح "مصر للطيران" بمنتدى شباب العالم يستعد لاستقبال ضيوف مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر المشاركين فى منتدى شباب العالم تواصل شركات الوزارة ومنها الشركة الوطنية مصرللطيران استقبال ضيوف مصر المشاركين فى المنتدى فى دورته الرابعة بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 10 إلى 13 يناير الحالى.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى قد أكد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والخدمات بمطارى القاهرة وشرم الشيخ والشركة الوطنية مصر للطيران لاستقبال وفود المنتدى من مختلف أنحاء العالم الذى يمثل أهمية كبيرة فى تعزيز مكانة مصر ودورها الريادى بين دول العالم.

ومن جانبه صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية هى الناقل الرسمى لوفود لمنتدى شباب العالم من منطلق دورها الوطنى فى رعاية العديد من الأحداث والمؤتمرات الدولية التى توليها الدولة اهتماما كبيرا

وأضاف بأن مصر للطيران تنظم 80 رحلة إلى شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 15 يناير الحالى بأحدث طائرات الشركة لنقل الضيوف المشاركين مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بدءًا من المحطات الخارجية بمختلف المطارات حول العالم وصولا إلى مطارى القاهرة وشرم الشيخ وحتى المغادرة بعد انتهاء أعمال المنتدى

وقد قامت فرق العمل من مختلف التخصصات بمصر للطيران باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال ضيوف المنتدى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات للوفود للمشاركة وحجز التذاكر بالتنسيق مع قطاع مصر للطيران للسياحة "الكرنك"، كما تم إطلاق حملة ترويجية للمنتدى من خلال وضع شعاره على متن جميع طائرات الشركة الوطنية وعلى جميع مقاعد الرحلات الدولية والداخلية " Head Rest " وتوزيع شكولاتة بشعار المنتدى على ركاب رحلات شرم الشيخ.. وكذلك وضع ملصقات دعائية على معدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية للترويج للحدث.

كما تم الانتهاء من تجهيز الجناح الدعائى لمصر للطيران داخل قاعة منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للوفود المشاركة وتعريفهم بخدمات مصر للطيران المختلفة وانهاء إجراءات السفر والوصول.