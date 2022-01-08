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أبرد شهور السنة.. "طوبة" يبدأ غدا و4 ظواهر متوقعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية بوزارة الزراعة، إن بداية شهر طوبة توافق غدا الأحد.

وأضاف أبوالمعاطي، لمصراوي، اليوم السبت، أن طقس شهر طوبة يتسم بزيادة كميات الأمطار وارتفاع معدلات الرطوبة إلى جانب زيادة سرعات الرياح.

وشهر طوبة هو الخامس في ترتيب شهور التقويم القبطي المصري المستخدم من قبل القطاع الزراعي لحساب مواسم الزراعة والحصاد.

ويبدأ الشهر اعتبارا من 9 يناير وينتهي في يوم 7 فبراير من كل عام، ويعد من أشهر النماء في مصر القديمة، ويعتبر شهر طوبة من أبرد شهور العام.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

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