تأجيل إعادة متهم في "خلية داعش عين شمس" لـ15 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة بهاء عمر عبد الحميد عمر الشقنقيري، وأسمه الحركي " أبو عبد الرحمن " ـ محفظ القرآن ـ المتهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة عين شمس، والمعروفة بخلية داعش عين شمس، لجلسة 15 فبراير المقبل.

وجاء قرار المحكمة للاطلاع على الأوراق، واستعداد الدفاع للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفي.

قيدت القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.