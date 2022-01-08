النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في وفاة 16 شخصًا بحادث تصادم بمدينة الطور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تباشر النيابة العامة، تحقيقاتها، في وفاة 16 شخصًا وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم بمدينة الطور.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها أُخطرت صباح اليوم السبت، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس بالطريق الساحلي بمدينة الطور، وقد نتج عن الحادث وفاة أربعة عشر من مستقلي الميكروباص واثنين من مستقلي الأتوبيس وإصابة سبعة عشر آخرين.

فتولت النيابة العامة التحقيقات، وانتقلت لموقع الحادث لمعاينته وللمستشفيات لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين، وجارٍ استكمال التحقيقات.