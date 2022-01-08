الأمن العام: ضبط 1386 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت 65 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 1231 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1386 متهم، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

كما أثمرت جهود الحملات عن ضبط قضيتين غسل أموال، قدرت قيمة الممتلكات قرابة 310 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، والقيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي (65.000.000 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.