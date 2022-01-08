أخبار مصر

مصرع شخص صدمته سيارة بطريق الفيوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي شخص مصرعه، صدمته سيارة بطريق مصر الفيوم، المواجه لمنطقة هضبة الأهرام.
تلقى العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود متوفى أمام البوابة الثالثة بحدائق الأهرام.
تبين بالفحص أنه في أثناء عبور شخص الطريق، صدمته سيارة تسير بسرعة عالية في الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه أكتوبر، ما أسفر عن مصرعه في الحال.
جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الهرم، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط السائق. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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