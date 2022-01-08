الأحوال المدنية تواصل توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أفاد قطاع الأحوال المدنية قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – المنوفية – الغربية – الشرقية – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر - المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 13037 بطاقة رقم قومي، و18589 مصدراً مميكناً.

كما تقرر استمرار القوافل بها، اعتباراً من السبت، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية، وذلك بسبب الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد (6 حالات إنسانية) بالمستشفيات والمنازل بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من أهالي محافظة المنوفية من السيدات وكبار السن للتيسير عليهم وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

وقد لاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

كما يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.