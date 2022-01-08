الداخلية: تنفيذ 52764 حكم قضائي وضبط 126 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مُكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 54 قطعة سلاح ناري بحوزة 43 متهما، وتنفيذ 52764 حكم قضائي متنوع، وضبط تشكيل عصابي، ضم 5 متهمين، ارتكبوا حادث متنوع.

كما ضبطت الحملة 126 قضية مخدرات بإجمالي 142 متهما، وضبط 33 متهما هاربا.

وضبطت الحملة 24252 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.