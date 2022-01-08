حريق في سوق الجملة بـ6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا اندلع في سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران من سوق الجملة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قطاع إطفاء أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب الحريق داخل إحدى الباكيات، وتم محاصرة النيران لتقليل حجم الخسائر، والسيطرة على الحريق دون إصابات.

تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.