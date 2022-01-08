للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 17 متهمًا بـقضية "اقتحام قسم العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 17 متهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب" لجلسة 12 فبراير للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، ومحمد زكي العطار، وسكرتارية عصام سليم وايهاب محمد على.

كانت قد قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و11 أخرين بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب".

وأيضا كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشيربيني قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا.