حريق شقة في العمرانية دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريقا شبَّ في شقة سكنية بحي العمرانية غرب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران من عقار بشارع الهنيدي بمنطقة العمرانية الغربية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قطاع إطفاء الغرب.

تبين بالفحص نشوب الحريق داخل إحدى الوحدات السكنية، وتم محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى القق المجاورة، والسيطرة على الحريق دون إصابات.

تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.