شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النسيج: 100 ألف جنيه إعانات لشهيد العمل والمصاب بحادث انهيار سقف شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، صرف مبلغ 100 ألف جنيه من النقابة العامة للمتوفى والمصاب بواقع 50 ألف للمتوفى و20 ألف للمصاب، إضافة إلى إعانة من اللجنة النقابية بواقع 20 ألف للمتوفى، و10 آلاف للمصاب، فى حادث سقوط سقف إحدى شركات الغزل والنسيج، الأمر الذى تسبب فى وفاة عامل وإصابة آخر.

وقالت اللجنة النقابية للعاملين فى الشركة، فى بيان لها اليوم السبت، أن موقف النقابة العامة كان له رد فعل إيجابى لدى عمال الشركة نظرا لقيامها بدورها المنوط بالمنظمات النقابية العمالية وهو حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم المشتركة والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الصحية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق تقدمت اللجنة النقابية بالشكر لأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة المحاسب عبد الفتاح ابراهيم على ما قدموه من دعم للمتوفى والمصاب، ضمن الخدمات الاجتماعية، و على ما قدموه من دعم للجنة النقابية تواصل وتنسيق فى متابعة استراتيجية العمل داخل الشركة للحفاظ على متطلبات العمال.

وكان قد كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية، بالانتقال الفورى إلى شركة للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى لمعرفة أسباب سقوط سقف صالة نسيج 7 على العاملين بالشركة، وذلك بمجرد علمه بالحادث، وإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب سقوط السقف وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العمل.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا عاجلا بذلك مذيل بتوقيع وكيل المديرية ياسر أحمد عيد، أشار فيه إلى أنه تم الانتقال الفورى بفريق عمل لمكان الحادث ، مكون من السيد المحمدى الشرقاوى مدير منطقة المحلة ، والدكتورة منى عبد العال الدرديرى مسئولة السلامة والصحة المهنية، ومحمد زكريا بلال مدير مكتب علاقات العمل بالمحلة لمتابعة الحادث على أرض الواقع، وتبين سقوط سقف صالة نسيج 7 على العاملين بشركة للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى نتج عنه وفاة السعيد شعبان السعيد نعمان تحت الأنقاض ويبلغ من العمر 32 سنة، وأصيب 7 عمال مازالوا بالمستشفى وهم:

محمد أحمد عبد القادر،36 سنة، وحالته اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالرأس، ومحمد أحمد السيد غنيم، 32 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالرأس، وفتوح مسعد العجمي، 36 سنة، اشتباه كسر بالقدم الأيسر، وعاشور السيد محمد علي،34 سنة، جرح بالأذن اليمنى ونزيف بالمخ وفقد الوعي، وإبراهيم علام فرج 30 سنة كسر بالذراع والقدم اليسرى، ومحمود الششتاوى محمود نصار،30 سنة ، ومحمود شتات أبو دراع بعض الإصابات الخفيفة.

وكشف التقريرعن أنه تم التفتيش على المنشأة فى 24 أغسطس 2020 وتبين وجود عدد من المخالفات تمثلت فى عدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تقرره إدارة الحماية المدنية بالغربية (مادة 214) ، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لحماية العمال فى صالة النسيج من مخاطر انهيار وسقوط السقف وذلك لعدم استكمال الترميمات اللازمة (مادة 209) .